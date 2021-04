Sei in cerca di un nuovo smartwatch? Honor Watch ES è in offerta su Amazon a soli 72,99€. Il ribasso del 18% corrisponde a uno sconto effettivo di 16,01€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Honor Watch ES: il wearable che fa per te

La colorazione nera abbinata al design lineare e semplice rende Honor Watch ES uno smartwatch idoneo sia ai polsi femminili che maschili. Con un piccolo prezzo offre prestazioni elevate.

La cassa di forma rettangolare custodisce al suo interno un display AMOLED con ampiezza da 1,64 pollici che rende la visione delle informazioni accurata. La lettura, inoltre, è facilitata anche in situazioni difficili come in pieno sole.

I vari sensori integrati al suo interno consentono al wearable di fornire analisi sui parametri vitali. Il monitoraggio del sonno e dello stress aiutano l’utente a capire le proprie necessità. L’introduzione del cardiofrequenzimetro restituisce informazioni sulla salute cardiaca mentre il monitoraggio fitness è dotato di tecnologia spo2.

Questo dispositivo può essere indossato anche in acqua dato che ha una resistenza certifica fino ai 50 metri di profondità.

Degna di nota, poi, è la batteria che vanta un’autonomia di 10 giorni e si ripristina mediante ricarica rapida. 30 minuti sono sufficienti a garantire un’altra settimana di vita.

È compatibile con una serie di dispositivi tra cui Samsung, iPhone, Huawei, Motorola e LG.

Puoi acquistare Honor Watch ES nella sua colorazione Meteorite Black su Amazon a soli 72,99€. Le spedizioni vengono operate entro 48 ore qualora si sia abbonati Prime. In caso contrario sono gratuite per chi effettua il primo acquisto o con scelta dell’opzione presso punto di ritiro. È consento, in conclusione, ampliare il periodo di garanzia a partire da 10,29€ per due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch