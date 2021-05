Honor Watch ES è in promozione su Amazon a soli 75,64€. Il ribasso del 14% riduce il prezzo di listino di ben 12,36€ rendendo l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch perfetto: Honor Watch ES

Lo smartwatch Honor Watch ES è un wearable semplice, elegante e perfetto sia per Lui che per Lei. In questa sua colorazione nera è casual e si adatta facilmente a ogni stile.

Il display è rettangolare, a colori e di tipo AMOLED. L'ampiezza ammonta a 1.64 pollici e dunque ha un rapporto ottimale per quella che è la lettura delle informazioni. L'intera struttura è super leggera e una volta indossata sembra scomparire al polso.

Per quel che riguarda i parametri del benessere, questo smartwatch è in grado di rilevare diverse informazioni. Anzitutto è presente il monitoraggio della frequenza cardiaca per poi passare a quella dello stress, della rilevazione dei livelli dell'ossigeno nel sangue e del sonno.

Anche il lato sportivo è molto curato. Sono presenti 95 modalità di allenamento, dieci di queste sono professionali mentre ottantacinque sono personalizzabili a proprio piacimento. Mentre si effettuano gli allenamenti lo smartwatch mostra i movimenti da seguire così da avere a portata di polso un vero e proprio coach.

Degna di nota è poi la batteria che vanta un'autonomia di 10 giorni e supporta la ricarica rapida. Sono sufficienti 30 minuti per ripristinare l'autonomia completa. In totale sono più di dieci varianti.

Sono da citare poi i quadranti personalizzabili che consentono di modificare l'orologio e renderlo più vicino al proprio stile.

Puoi acquistare Honor Watch ES su Amazon a soli 75,64€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch