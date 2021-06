Un nuovo misterioso telefono Honor con Dimensity 700 e tripla lente con main camera da 64 MP probabilmente verrà lanciato molto presto.

Honor con SoC Dimensity 700: cosa sappiamo?

Recentemente, l'ex sub brand di Huawei ha annunciato gli smartphone Honor 50 SE, 50 e 50 Pro in Cina. Nuove informazioni rivelano che la società starebbe lavorando ad un nuovo dispositivo avente processore MediaTek Dimensity 700. Il tipster Digital Chat Station ha condiviso alcune delle specifiche chiave di questo misterioso telefono.

Non di meno, l'insider ha rivelato che il prossimo gadget del marchio sarà dotato di un pannello LCD da 6,6 pollici con un foro allineato centralmente. Non è chiaro se il telefono supporterà la risoluzione HD+ o Full HD+. Questo inoltre, avrà un elevato rapporto schermo-corpo.

Non ci sono notizie sulla capacità della batteria del telefono, ma la fuga di notizie afferma che arriverà con il supporto per la ricarica rapida da 22,5 W. Sarà dotato di un sistema a tripla lente con fotocamera principale 64 megapixel. Le altre specifiche del telefono devono ancora essere rivelate.

Questo sarà il primo telefono dell'azienda a presentare il chipset Dimensity 700. L'inclusione del chip D700 suggerisce che sarà posizionato più in basso rispetto all'Honor 50 SE alimentato da Dimensity 900. È probabile che arrivi come uno dei telefoni 5G più convenienti del marchio.

Si dice anche che la compagnia stia lavorando su una serie di smartphone mediogamma chiamata “Honor X20”. Se ricordate, un'immagine di uno dei telefoni della gamma X20 è stata individuata all'inizio di questo mese. Il terminale in questione potrebbe arrivare con specifiche come un pannello IPS LCD FHD+ da 6,67 pollici con supporto per un'elevata frequenza di aggiornamento, Dimensity 1200, telecamere triple da 64 megapixel e una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 22,5 W.

Non ci resta che attendere nuove informazioni nelle settimana a venire; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati.

