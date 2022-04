Tutti pazzi per gli smartphone di Honor: crescita esponenziale in Cina

Secondo quanto si legge in queste ore, sembra che Honor stia guidando il mercato della telefonia mobile in Cina nel primo trimestre dell’anno corrente. A riportare questi dati ci pensa il portale di Canalys.

Il colosso cinese, un tempo sussidiaria di Huawei, sta conquistando ingenti quote di mercato all’interno del mercato tecnologico consumer. L’azienda intende riconquistare la posizione perduta negli anni di “ban” sotto l’ex casa madre, sia a livello locale che nei paesi internazionali.

Honor senza freni: riconquista la sua posizione dominante in Cina

Almeno per quanto concerne il fronte cinese, Honor sembra aver raggiunto il suo obiettivo. Come detto, a riportare i dati ci pensa il sito di Canalys che fornisce i numeri delle spedizioni dei telefoni dell’OEM asiatico nel primo trimerstre del 2022. In poche parole, l’azienda è emersa come il brand di telefonia numero uno nella terra natale.

Si legge che la compagnia ha rilasciato ben 15 milioni di dispositivi nei primi mesi del 202 e ha avuto una crescita pari al 205%. Anche OPPO ha ottenuto un numero simile, con 13,9 milioni di pezzi spediti, conquistando così il secondo gradino del podio. Attenzione però: OPPO include anche OnePlus, quindi bisogna tenere conto di questo. Al terzo posto c’è Apple con 13,8 milioni di iPhone venduti. Vivo e Xiaomi invece, ottengono la quarta e la quinta posizione.

Bisogna dire che il mercato cinese sta vivendo un grosso calo (su base annua pari al 18% e pari al 13% su base mensile); complessivamente, questo ha registrato spedizioni di 75,6 milioni di unità nel corso del 2021.

Cosa vi consigliamo noi?

