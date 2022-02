HONOR torna nei retail italiani con tante offerte: tutti i dettagli

Il mese di marzo, ormai alle porte, arriva con una importante novità per i tanti utenti italiani interessati a HONOR: il colosso hi-tech è pronto a ritornare nei retail in Italia per offrire tantissimi nuovi prodotti con sconti imperdibili.

A seguito della cessione da parte di Huawei per sottrarlo alle incredibili pressioni dovute al ban commerciale degli USA, HONOR ha riallacciato i rapporti con i partner storici – Google, Qualcomm e non solo – per ritornare sul mercato mobile con soluzioni all’avanguardia in grado di stupire i consumatori.

HONOR ritorna nei retail in Italia con la serie HONOR 50

A partire dai primi di marzo, quindi, gli smartphone HONOR torneranno disponibili all’acquisto nei più importanti retail disponibili nel nostro Paese: MediaWorld, Euronics e Unieuro. I consumatori potranno rivolgersi a questi importanti nomi dell’elettronica di consumo per toccare con mano il vasto ventaglio di prodotti HONOR e acquistare i device del brand cinese.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare l’ingresso della nuova HONOR nell’open market e nel mondo del retail. Questo rappresenta un importante traguardo per il brand e la concretizzazione di un percorso nato nell’online e che proseguirà nell’omnicanalità”, sottolinea Stefano Grianti, Vice President of Sales di HONOR Italia. Secondo Grianti, inoltre, i consumatori avranno l’opportunità di “immergersi in una nuova e ancora più concreta esperienza d’acquisto, testando con mano e in prima persona i device per poter così scoprire e apprezzare fin da subito la qualità, il design, l’eleganza e le eccezionali features di una line-up in continua evoluzione.”

L’azienda torna quindi a dare maggiore peso alla vendita negli store fisici per dare modo ai consumatori di scoprire e toccare con mano le ultime novità dell’azienda in ambito tecnologico. In attesa di scoprire ulteriori novità da parte di HONOR durante il MWC di Barcellona, il ritorno nei retail italiani è accompagnato dalle seguenti offerte: