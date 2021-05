Honor si concentrerà sugli smartphone e non sulle auto: ecco cosa ha detto il CEO dell'azienda cinese, Zhao Ming.

Smartphone primo obiettivo

Il CEO di Honor, Zhao Ming, durante un discorso alla Shanghai Jiaotong University ha affermato che il marchio si concentrerà sul campo degli smartphone piuttosto che unirsi alla recente tendenza di lavorare sulle automobili.

Stando a ciò che avrebbe dichiarato il manager, Honor punta a diventare il marchio di smartphone numero uno a livello globale. La società, a detta di Zhao Ming, non si unirà al trend legato alle automobili, in cui attualmente sono coinvolti varie compagnie, tra cui Huawei, Xiaomi e Oppo.

Ricordiamo che nel 2020 Honor è diventata indipendente dalla sua ex società madre, vale a dire Huawei. Da quel momento, come affermato da Zhao Mind, Honor segue la strategia “1 + 8 + N” per i suoi prodotti: la forza lavoro, in particolare, è e sarà concentrata sugli smartphone, ma spazio sarà anche dato ad esperienze integrate con laptop, schermi intelligenti, tablet, dispositivi indossabili, auricolari, router e altri dispositivi elettronici. Il funzionario ha inoltre aggiunto che attualmente i giovani utilizzano i loro smartphone per più di 6 ore al giorno e che questo dato indica quanto i telefoni siano cruciali per il marchio.

Zhao Ming ritiene che le auto e la tecnologia legata alla realtà aumentata diventeranno popolari in futuro e che gli smartphone al momento sono insostituibili e rappresentano i device più apprezzati. Infine, il CEO di Honor ha dichiarato che l'azienda continuerà a lavorare nel campo dell'innovazione, intessendo anche rapporti con università e istituti di ricerca.

Honor

Smartphone