Honor sfida Samsung: arriva il foldable Magic Vs

All’evento di Honor tenutosi ieri al Mobile World Congress di Barcellona, l’azienda ha svelato il suo foldable per il mercato internazionale. Si chiama Magic Vs ed è la seconda iterazione del pieghevole del marchio. Unitamente a questo device, ha annunciato anche la serie di punta Magic 5.

Honor Magic Vs: le caratteristiche

Il telefono ha un pannello OLED da 6,45 pollici con foro al centro del tutto, risoluzione di 2560 x 1080 pixel, refresh rate di 120 Hz, luminosità di picco di 1200 nit. Da aperto invece, abbiamo un’unità da 7,9 pollici di 2272 x 1984 pixel con refresh rate di 90 Hz, luminosità di 800 nit, profondità colore a 10 bit e supporto alla gamma colori DCI-P3 al 100%.

Non manca poi un fingerprint posto sul frame laterale. Per quanto concerne l’audio invece, troviamo doppi speaker stereo IMAX Enhanced con DTS:X Ultra e ben tre microfoni al seguito.

Sul comparto fotografico invece, c’è un modulo rettangolare posto sulla back cover. C’è un sensore principale Sony IMX800 da 54 Mega, un’ultrawide da 50 Mpx e un’unità da 8 mpx con tele 3X. Anteriormente, una selfiecam da 16 Mpx.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e sistema di sicurezza Dual TEE al seguito. La batteria interna è da 5000 mAh; solo il tempo ci dirà come sarà la sua autonomia sotto stress. La ricarica però, è rapidissima: 66W. La skin, come sempre, è la MagicOS 7.0 basata su Android 12. C’è doppia SIM, modem 5G, WiFi, Bluetooth 5.2, NFC e porta USB Type-C. Quanto costerà? In Europa avrà un prezzo di 1599,00€ per la sola versione da 12+512 GB. Arriverà in ciano e nero.

Intanto, se desiderate il mediogamma entry level della serie Magic 5, il modello Lite, sappiate che si trova in sconto su Amazon a 389,90€. Se siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto.

