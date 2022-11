Honor Scale 2: bilancia smart in SUPER SCONTO (-80%!)

Con l’arrivo della stagione invernale, che si sta facendo attendere soprattutto nella parte sud dello Stivale, è quanto mai importante monitorare la nostra salute. Gli indicatori della salute sono senz’altro diversi, ma la bilancia, soprattutto quando è smart, è un indice imprescindibile del nostro livello di salute. Oggi infatti parliamo della Honor Scale 2, bilancia smart della rinomata azienda che ha riscosso un successo veramente importante. Prima di iniziare a sviscerarla per comprenderne caratteristiche e potenzialità, è doveroso mettervi al corrente di una promozione. Infatti sul sito ufficiale TomTop è possibile portarsela a casa ad un prezzo scontato dell’80% potendo anche approfittare della spedizione dal magazzino italiano per una consegna velocissima.

Honor Scale 2: le principali caratteristiche

Iniziamo dalle caratteristiche fisiche, si tratta di una bilancia sicuramente di design, decisamente ben costruita, dalle dimensioni di 26 x 26 x 2 cm per un peso di circa 1.2 kilogrammi. La forza di queste bilance sta sicuramente nella possibilità di interfacciarsi con l’applicazione per smartphone. Questa in particolare, tuttavia, è compatibile attualmente esclusivamente con sistemi Android.

La forza di questi prodotti, come detto, è l’App. L’abbinamento tra i dispositivi è veramente fulmineo e avviene mediante Bluetooth. La bilancia è in grado di memorizzare fino a 50 dati fisici di persone diverse ed è capace di riconoscere ogni membro della famiglia sulla base dello storico dei dati acquisiti. La bilancia è equipaggiata con chip particolarmente precisi per delle misure a scanzo di interferenze e ad elevata accuratezza.

Honor Scale 2 vanta anche sensori per il monitoraggio del battito cardiaco durante l’utilizzo e tutta una serie di report e consigli sull’alimentazione e non solo basati sui dati che è in grado di acquisire. Questa bilancia è inoltre compatibile con gli standard DEXA (Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x) considerato lo standard più elevato in campo medico per il calcolo della composizione corporea.

Acquistala subito ad un prezzo irripetibile

Non c’è tempo da perdere perché sul sito ufficiale TomTop è in corso un’offerta irripetibile per questa Honor Scale 2. Infatti è possibile acquistarla beneficiando non solo della spedizione dal magazzino italiano, ma anche di uno sconto dell’80% sul normale prezzo d’acquisto. Cosa aspetti?

