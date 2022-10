Honor Play 6C UFFICIALE: low cost ma non per noi

Il nuovo Honor Play 6C è appena stato lanciato ufficialmente sul mercato; si tratta di un prodotto molto economico che ha un pannello con refresh rate da 90 Hz, processore Snapdragon 480, supporto alla ricarica rapida da 22,5W e non solo.

Facciamo il punto: il prodotto in questione è un budget phone low cost che è arrivato sul mercato cinese. Gode della presenza del modem 5G ma aggredisce la fascia bassa. Ha un pannello con notch a goccia, un SoC della serie 4XX di Snapdragon e ha una singola fotocamera sulla parte posteriore. La sua più grande qualità? La batteria capiente con ricarica rapida.

Honor Play 6C: Le caratteristiche complete

Partiamo dallo schermo: il telefono ha un display LCD di tipo IPS da soli 6,517 pollici con risoluzione di 720 x 1600 pixel e aspect ratio di 20:9. Non manca il refresh rate di 90 Hz. Sotto la scocca, troviamo il processore Snapdragon 480 con modem 5G al seguito.

C’è una sola fotocamera sulla parte posteriore da 13 Mpx con flash LED al seguito e anteriormente una da 5 Mpx. C’è la skin Magic UI 5.0 e Android 12. Il fingerprint è sul frame laterale.

C’è una grande batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 22,5W. Ci sono 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Conclude il tutto il supporto al Dual SIM, alle reti 5G, al WiFi di ultima generazione, Bluetooth 5.1, al GPS e c’è la porta USB C con jack per le cuffie da 3,5 mm.

Quanto costa?

Il telefono Honor Play 6C arriva in due versioni: una da 6+128 GB e l’altra da 8+128 GB. I prezzi sono, rispettivamente, di 1099 Yuan e 1299 Yuan (143 e 182 dollari). Si può comprare in tre colorazioni: Magic Night Black, Aurora Blue e Titanium Silver. Non sappiamo se e quando arriverà da noi.

Intanto, se volete un mediogamma premium del marchio cinese, vi suggeriamo l’acquisto del meraviglioso Honor 70, un midrange unico che si trova a 549,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.