Le specifiche complete di Honor Play 5 sono appena trapelate in rete e il lancio sembra imminente sul mercato cinese; la domanda è sempre una e una sola: qundo vedremo i dispositivi del brand sul suolo internazionale?

Honor Play 5: cosa sappiamo?

Ieri, GSMArena ha condiviso un rendering trapelato del prossimo smartphone Honor. Oggi, il popolare tipster Digital Chat Station ha condiviso tutte le specifiche del dispositivo. Ha affermato che il terminale verrà lanciato presto in Cina.

Il tipster ha rivelato che il prototipo ingegneristico di Honor Play 5 è dotato di un pannello OLED da 6,53 pollici che supporta una risoluzione Full HD +. Il dispositivo misura 7,46 mm di spessore e pesa 179 grammi.

Il chipset Dimensity 800U è presente sotto il cofano dell’Honor Play 5. Il dispositivo è supportato da una batteria da 3.800 mAh che supporta la ricarica rapida da 66 W. La configurazione della fotocamera posteriore del dispositivo ha una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo secondario da 8 megapixel e una coppia di sensori da 2 megapixel. Gli altri dettagli dello smartphone sono nascosti.

Il rendering trapelato che è emerso ieri ha rivelato che il suo display presenta una tacca a goccia. Il pannello posteriore del telefono ha un modulo fotocamera a forma di rettangolo. I bordi del telefono sembrano piatti e presenta uno slot per schede SIM sul bordo sinistro e un microfono sul bordo superiore.

I pulsanti del volume potrebbero essere presenti sul lato destro di Play 5. Non è chiaro se il telefono abbia uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente o se sia incorporato sotto lo schermo. Inoltre, il leakster non ha riferito nulla sul prezzo del gadget. Si prevede che costerà più dell’Honor Play 5T Youth annunciato di recente, il quale è stato introdotto sul mercato con un prezzo di 1.299 Yuan (~ $ 200). È probabile che lo smartphone diventi ufficiale all’inizio di maggio in Cina.

Honor

Smartphone