Honor ha annunciato lo smartphone Honor Play 5T Life (noto anche come Honor Play 5T Youth / Vitality Edition) in Cina. È un nuovo telefono entry-level del marchio che viene fornito con caratteristiche interessanti come la fotocamera quadrupla con sensore principale da 13 megapixel e un display da 6,6 pollici.

Honor Play 5T Life: le caratteristiche

L’Honor Play 5T Life ha un display IPS LCD HD + da 6,6 pollici con tacca a goccia. Per i selfie, ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e ha uno scanner di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza biometrica dei dati.

Il chipset Helio P35 insieme a 6 GB di RAM alimenta il terminale. Il telefono è dotato di 128 GB di memoria interna e di una SIM ibrida che aggiunge ìuno slot per schede microSD così da fornire ulteriore spazio di archiviazione. Funziona su sistema operativo Android 10 basato su Magic UI 4.0.

Il sistema a quattro camere posteriori del Play 5T Life è dotato di una lente principale da 13 megapixel, di un sensore ultrawide da 5 megapixel, di un’ottica macro da 2 megapixel e di un sensore di profondità da 2 Mpx. È supportato da una grande batteria (6000 mAh) che dispone della ricarica rapida da 22,5 W. Le altre funzionalità che possono essere trovate sul dispositivo includono dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.1 b / g / n, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

L’Honor Play 5T Life è arrivato in Cina con un prezzo di 1.299 Yuan (~ $ 199). È disponibile nei colori blu e nero ed è ora disponibile per i preordini. Honor effettuerà la prima vendita flash del telefono il 27 aprile. Non si sa se il dispositivo arriverà mai nei mercati al di fuori della Cina.

Honor

Smartphone