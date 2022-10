Honor Play 40 Plus UFFICIALE: mediogamma con batteria da 6000 mAh

Il brand asiatico un tempo di proprietà di Huawei ha appena svelato il nuovo mediogamma Honor Play 40 Plus; è un dispositivo che arriva sul mercato cinese con caratteristiche veramente interessanti. Fra tutte citiamo il processore Dimensity 700 di MediaTek e la batteria da 6000 mAh.

Si parla del debutto di questo smartphone da diverso tempo; secondo precedenti indiscrezioni infatti, questo device sarebbe dovuto approdare in commercio insieme all’Honor X40 GT che abbiamo conosciuto pochi giorni or sono. Lui è un gaming phone con Snapdragon 888 4G ma questo nuovo terminale è un prodotto di fascia più bassa. Ha caratteristiche interessanti e un przzo concorrenziale. Speriamo possa arrivare anche da noi in tempi brevi.

Honor Play 40 Plus: le caratteristiche

Come detto, la compagnia ha svelato il device da gioco Honor X40 GT ad un prezzo interessante ma è un gadget compatibile con le sole reti 4G. Il nuovo midrange invece, il Play 40 Plus, gode del supporto alla tecnologia 5G e non solo.

Fra le altre cose, dobbiamo sicuramente citare lo schermo LCD IPS da 6,74 pollici. Non sarà molto piccolo, ma neanche tanto risoluto. Tuttavia, gode di una tacca a goccia per la selfiecam al seguito e ha un aspect ratio di 20:9. Il refresh rate è di 90 Hz, mentre la risoluzione è HD+, ovvero 1600 x 720 pixel.

Sotto la scocca troviamo il processore Dimensity 700 di MediaTek con batteria da 6000 mAh al seguito. Questa consente di avere una ricarica completa in pochissimo grazie alla tecnologia da 22,5W.

Presenti poi 6 o 8 GB di memoria RAM, 128 o 256 GB di storage, skin Magic UI 6.1 e Android 12. La main camera è da 50 Megapixel e c’è una lente secondaria da 2 Mpx. Non manca il modem 5G, il Bluetooth 5.1, la porta USB Type C, il jack audio per le cuffie. Pesa solo 196 grammi ed è spesso 8,27 mm. Arriva con un prezzo di circa 1199 yuan, ovvero 165 dollari al cambio, in quattro colorazioni: black, blue, silver e purple. Non sappiamo se e quando arriverà da noi.

