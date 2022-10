Honor Play 40 Plus: il debutto sembra essere imminente

In queste ore sono trapelate le caratteristiche tecniche relative al nuovo midrange low cost di Honor, il Play 40 Plus. Il debutto sembra essere alle porte, ma cosa sappiamo nello specifico?

Fra pochissime ore la compagnia cinese svelerà il famigerato Honor X40 GT di cui abbiamo parlato a lungo in questi giorni; si tratta di un gaming phone elegante con processore Snapdragon 888 4G. Ora apprendiamo che l’azienda svelerà anche un telefono economico di nome Play 40 Plus. Arriverà sicuramente in Cina, ma nel resto del mondo è ancora un mistero.

Honor Play 40 Plus: tutto quello che sappiamo ad oggi

Dal rapporto emerso in rete scopriamo che il mediogamma presenterà uno schermo avente risoluzione HD+ con refresh rate di 90 Hz. Sotto la scocca invece, ci sarà il processore Dimensity 700 di casa MediaTek. Non di meno, sarà presente una capiente batteria da 6000 mAh con supporto alla fast charge da 22,5W. Anteriormente invece, il device dovrebbe presentare una selfiecam da 5 Mpx. Posteriormente invece, ci dovrebbe essere una grande lente da 50 Megapixel con apertura f/1.8 e snapper ausiliario da 2 Mpx. Questo sarà il primo device Honor ad avere una filigrana della fotocamera con scritto “Dual Camera 50 Mpx”.

Dalle caratteristiche tecniche pi scopriamo che questo sarà un budget phone molto economico. Come il predecessore, il Play 30 Plus, che aveva uno schermo identico e il medesimo processore, scopriamo che costerà pochissimo: solo 1099 Yuan, ovvero 153 dollari. Dovrebbe venir presentato insieme al gaming phone X40 GT, ma non c’è alcuna conferma in merito. Una volta approdati in Cina, vedremo quando arriveranno in Europa. Il device premium godrà di uno schermo da 6,81 pollici con refresh rate di 144 Hz, processore Snapdragon 888, tre ottiche e sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo smartphone di fascia medio-bassa del marchio cinese: si chiama Honor X7 e costa solo 179,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del device.

