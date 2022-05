Honor Play 30 5G: UFFICIALE e assomiglia ad iPhone 13

Honor ha appena svelato il Play 30 5G, un dispositivo di fascia medio bassa con un’estetica molto familiare: onestamente, il design richiama quello di iPhone 13, con il modulo fortografico quadrato contenente due sensori dispositi in diagonale. Il telefono ha un processore Qualcomm Snapdragon 480+ e unua batteria da 5000 mAh.

Torniamo indietro nel tempo: a dicembre dello scorso anno, la società ha svelato Honor Play 30 Plus 5G in Cina; ora però, l’OEM asiatico ha tolto i veli all’iterazione base della gamma. Anteriormente, il dispositivo ha un notch a goccia e posteriormente invece, c’è un modulo quadrato che richiama quello di iPhone 13.

Honor Play 30 5G: le caratteristiche tecniche

Il nuovo mediogamma di casa Honor, il Play 30 5G ha uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, aspect ratio da 20:9 e 269 PPI. il notch a goccia cela la selfiecam da 5 Mpx e la scocca del pannello è lucida, con simpatici giochi di luce. Le fotocamere sono da 13 e 5 Mpx.

Il processore Snapdragon 480 Plus 5G è presente sotto la scocca del midrange, coadiuvato da banchi RAM da 4 o 8 GB di tipo LPDDR4x e da 128 GB di storage. C’è lo slot per la microSD ma anche il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh con fast charge da 10W, skin Magic UI 5.0 e Android 11. Non manca il WiFi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, il GPS e la Type C per la ricarica.

Al momento è disponibile solo in Cina ma ipotizziamo che il debutto globale sia alle porte. Non sappiamo quanto costerà e quando approderà sul nostro mercato. Verrà commercializzato in blu, oro e bianco.

Intanto, se volete un buon mediogamma premium del marchio cinese vi segnaliamo Honor 50 5G a 281,00€. Ha uno schermo OLED da 6,57″ con refresh rate da 120 Hz. Non manca poi una camera principale da 108 Megapixel per foto e video di alta qualità e una batteria da 4300 mAh.

