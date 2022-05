Honor 70: svelata la velocità di ricarica dei nuovi modelli

I nuovi mediogamma premium di casa Honor facenti parte della serie 70 dovrebbero godere della fast charge cablata da 66W; a riportare questa notizia ci ha pensato il sito per la certificazione dei prodotti 3C.

Oramai i tempi sono maturi per il debutto dei nuovi Honor 60; la società adesso è pronta a svelare la nuova gamma di mediogamma di punta e sembra che il debutto sia alle porte. Honor 70 infatti, è apparso in rete con il numero di modello FNE-AN00, precisamente sul portale 3C.

Il modello in questione sembra possedere il supporto per la ricarica rapida a 66W ma al di là di queste indiscrezioni non conosciamo nulla di più sul presunto terminale. Anche il sito di MySmartPrice conferma il tutto.

Honor 70: tutto quello che sappiamo

Il website non ci rivela i dettagli sullo smartphone in questione. Le uniche cose che sappiamo le abbiamo apprese da rumor precedenti; ipotizziamo solo che sarà un upgrade dell’attuale Honor 60 che però, da noi non è ancora arrivato. Il nuovo modello sarà 5G-ready e avrà la fast charge da 66W, proprio come le iterazioni precedenti. Queste sono le velocità di carica supportate:

10 W (5 V, 2 A);

40 W (10 V, 4 A).

66W.

Di fatto, se volete un buon midrange dell’OEM cinese, vi suggeriamo l’acquisto dell’Honor 50 che si porta a casa a 282,08€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

Nelle news correlate, sappiamo che oggi il marchio commercializzerà Honor Magic 4 Pro anche da noi in Europa. Questo flagship è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 3.1. Ha una cella energetica da 4600 MAh con ricarica rapida via cavo/wireless da 100W.

Lo schermo è di tipo LTPO 2.0 ed è OLED, gode del refresh rate da 120 Hz e ha la frequenza di campionamento del tocco a 260 Hz. Ci sono tre fotocamere con sensore principale da 50 Mega, ultra wide da 50 e lente periscopica da 64 Mpx. Anteriormente, c’è uno snapper da 12 Mega.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.