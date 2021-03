Oltre ad aver lanciato il nuovo smartphone Honor V40 Light Luxury Edition, oggi l’azienda cinese ha anche presentato il suo nuovo tablet, l’Honor Pad 7 da 10.01 pollici: ecco tutti i dettagli relativi al dispositivo.

Full HD certificato TUV

Dotato di un ampio schermo Full HD da 10.1 pollici con rapporto di schermo-corpo dell’80%, l’Honor Pad 7 piacerà a chi cerca un dispositivo che fa attenzione alla salute degli occhi, dato che detiene la certificazione TUV Rheinland per la protezione degli occhi.

Per rendere il multitasking più semplice per gli utenti, il tablet offre il supporto allo Split Screen, che permette l’utilizzo simultaneo sullo schermo di ben quattro diverse applicazioni; la tecnologia permette di eseguire ed utilizzare diverse applicazioni contemporaneamente: si può, ad esempio, ascoltare le lezioni, fare la verifica dei materiali e prendere appunti allo stesso tempo.

Sappiamo che i tablet sono diventati i dispositivi di riferimento per gli studenti e, per sfruttare al meglio questo tipo d’uso, Honor ha inserito nel device un Education Center che consente ai bambini di concentrarsi sull’apprendimento.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’Honor Pad 7 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G80 – il predecessore aveva sotto il cofano il SoC HiSilicon Kirin 710A di Huawei – ed esegue il sistema operativo Android 10.

La versione solo Wi-Fi di Honor Pad 7 è disponibile in due varianti: 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, che costano 180 euro e 220 euro. C’è anche una versione LTE disponibile in 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, al prezzo rispettivamente di 206 euro e 245 euro. Non siamo certi che l’Honor Pad 7 arriverà in Italia, ma sicuramente vi sono concrete possibilità.

Infine, il device sarà disponibile in due opzioni di colore: il blu e il nero.

