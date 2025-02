HONOR Magic7 Pro PREZZO TOP: su Amazon a soli 1.036,23€ (-20%)

L’HONOR Magic7 Pro è in offerta su Amazon a soli 1.036,23€, con uno sconto IMPORTANTE del 20% rispetto al prezzo consigliato di 1.299,90€. Un flagship che ridefinisce gli standard della fotografia mobile.

Il sistema fotografico HONOR Falcon è il fiore all’occhiello di questo dispositivo: la fotocamera principale da 50MP con OIS si affianca a un teleobiettivo da 200MP con zoom ottico 100x e un ultra-grandangolare da 50MP. L’AI Image Engine ottimizza ogni scatto garantendo risultati professionali in qualsiasi condizione.

Il potente Snapdragon 8 Elite, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di storage, offre prestazioni da urlo in ogni scenario. Il multitasking è fluido e reattivo, mentre l’esperienza gaming raggiunge nuovi livelli di fluidità e dettaglio.

La batteria da 5.270mAh rappresenta un punto di forza assoluto: la ricarica cablata da 100W completa lo 0-100% in soli 33 minuti, mentre il supporto wireless da 80W aggiunge praticità quotidiana. La ricarica inversa permette di alimentare altri dispositivi in movimento.

La certificazione IP69/IP68 garantisce la massima protezione da acqua e polvere disponibile sul mercato, rendendo questo smartphone perfetto per ogni avventura. Android 14 offre un’esperienza software moderna e personalizzabile, con tutte le ultime innovazioni di Google. Tutti ottimi motivi per non farsi assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito per essere sicuro di averlo al miglior prezzo possibile!