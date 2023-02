Honor Magic5 Pro: svelato il suo design ufficiale (FOTO)

In queste ore sono trapelati online i primi render 3D del nuovo flagship Honor Magic 5 Pro. Il dispositivo avrà un classico design unibody con un comparto fotografico eccezionale, con tanto di zoom 100X al seguito.

Fra pochissimo l’ex sub brand di Huawei presenterà la nuova gamma di dispositivi di punta al Mobile World Congress 2023. Ci saranno tre dispositivi: un Magic 5 standard, un Magic 5 Pro e un Magic Ultimate. Adesso, grazie all’insider del web Evan Blass scopriamo come sarà fatto il modello intermedio. Il suo design è stato rivelato in queste ore. Intanto, se desiderate comprare il modello lite della suddetta gamma, ad un prezzo ragionevole (è comunque fantastico), sappiate che può essere vostro per 389,90€ grazie agli sconti di Amazon.

Honor Magic 5 Lite: tutto quello che sappiamo

Dalle indiscrezioni sappiamo che posteriormente, Honor Magic 5 Pro avrò un modulo fotografico circolare con tre sensori posti all’interno in posizione triangolare. All’interno vediamo scritta la dicitura “100X” che sottolinea, appunto, la capacità dello zoom del device.

Curiosamente, l’isola della fotocamera e la back cover sembrano essere realizzati come un’unica struttura. La cosa non deve stupire, anche perché abbiamo visto una soluzione simile con l’OPPO Find X5 Pro. Anteriormente invece, vediamo un pannello con bordi curvi, doppia selfiecam in una pillola posta a sinistra e cornici contenute su tre lati su quattro. Non sappiamo se arriverà solo in nero e in verde o se anche in altre tinte.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED LTPO da 6,81 pollici con refresh rate di 120 Hz, dimming PWM a 2160Hz, campionamento touch di 480Hz, supporto all’HDR10+ e luminosità di picco di 1100 nits. Sotto la scocca batterà un cuore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM LPDDR5X e da storage UFS 4.0. La batteria invece, sarà una cella energetica da 4800 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless charging da 50W.

