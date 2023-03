Honor Magic5 Lite in offerta su Amazon: risparmia su questo ottimo mid-range Android

Stai cercando uno smartphone Android mid-range estremamente veloce e con un ottimo comparto fotografico? Oggi ti veniamo in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante, che ti consente di acquistare l’Honor Magic5 Lite ad un prezzo davvero competitivo.

Grazie all’offerta di oggi, pagherai questo Mid-Range 329,90€, con un buon risparmio rispetto al suo normale prezzo di listino. Il Magic5 Lite spicca sulla concorrenza grazie ad un design interessante e ricercato, caratterizzato da un modulo fotografico circolare che abbraccia tutta la parte superiore della scocca. A dare un look moderno ed elegante al telefono ci pensa poi la bellissima colorazione verde menta (ma è disponibile anche in versione silver e nera, entrambe a loro volta in sconto).

L’HONOR Magic 5 Lite è un telefono con un display AMOLED curvo da 6,67 pollici che offre un’esperienza visiva immersiva con bordi ultrasottili e un rapporto schermo-corpo del 93%. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento dello schermo da 120 Hz e alle prestazioni grafiche fluide, l’esperienza d’uso risulta ancor più piacevole. La batteria del telefono è di 5.100 mAh e con uno spessore di soli 7,9 mm e un peso di 175 g, l’HONOR Magic 5 Lite è il telefono più sottile e leggero tra quelli con una batteria di capacità superiore a 5.000 mAh.

Grazie alla tecnologia HONOR SuperCharge ad alta velocità da 40 W, la batteria può essere ricaricata in soli 30 minuti e consente di godere di 12,5 ore di streaming video. La fotocamera posteriore tripla è composta da una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP, perfette per catturare tutti i momenti preziosi della vita. Inoltre, lo smartphone HONOR amplia la RAM da 6 GB con ulteriori 5 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, che consente agli utenti di eseguire le app più velocemente e offre un’esperienza di funzionamento più fluida. Infine, il sensore impronta sotto il display rende lo sblocco e il pagamento più efficienti e comodi.

In definitiva, l’Honor Magic5 Lite è un ottimo telefono medio-gamma con diverse chicche che gli danno una marcia in più rispetto ai prodotti concorrenti. Oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Inoltre, se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.