Honor Magic5 Lite 5G: il mediogamma più INCREDIBILE, oggi in SUPER SCONTO

Honor Magic5 Lite 5G è un midrange veramente unico nel suo genere; oltre ad essere potentissimo, dispone di un design accattivante, con personalità, ricco di funzionalità di pregio, con uno schermo ben risoluto e una back cover elegantissima, disponibile in varie colorazioni, con una tinta satinata piacevole al tatto e alla vista. Insomma, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio best buy che costa pochissimo per quello che offre. Il suo prezzo di listino infatti, sarebbe di 329,90€, ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro per soli 279,90€. Capite bene che il risparmio è davvero elevato per un telefono arrivato sul mercato da pochissime settimane.

Ovviamente viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la possibilità di dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma ancora. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio. Godrete poi di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa volere di più?

Honor Magic5 Lite 5G: il Best Buy del giorno

Il Magic5 Lite 5G di Honor è un prodotto che, come dice anche il moniker ufficiale, è compatibile con le reti di quinta generazione, così navigherete su Internet ad una velocità assurda. Troviamo un display super risoluto da ben 6,67 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. La main camera è una lente da 64 Megapixel e questa è coadiuvata da altri sensori fotografici che consentono di fare scatti creativi e di riprendere video in altissima risoluzione.

Ottima la batteria da 5100 mAh che garantisce un giorno di uso intenso con la singola carica. La velocità di ricarica è molto rapida, c’è il supporto alla doppia SIM, troviamo Android 12, ci sono 6 GB di RAM e 128 GB di Storage. La colorazione disponibile in sconto è quella verde smeraldo.

