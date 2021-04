Honor Magic Watch 2 è in promozione su Amazon grazie a un doppio sconto. Il prezzo finale di 134,90€ è reso possibile da un ribasso del 25% che viene combinato a un coupon di 15,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere l’extra sconto in carrello.

Uno smartwatch evoluto: Honor Magic Watch 2

Il design semplice e sportivo rende Honor Magic Watch 2 uno smartwatch casual e adatto sia ai polsi maschili che femminili. Disponibile nella sua colorazione nera, si adatta a ogni genere di stile.

La cassa rotonda ha una dimensione di 46 millimetri ed è ultrasottile. Al suo interno è contenuto un display AMOLED 1.35 pollici che rende la visione delle informazioni nitida e accurata.

Degni di nota sono i vari sensori integrati che permettono di ottenere informazioni sul benessere. Sono infatti presenti il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca (anche in versione da sforzo) e dello stress.

Il lato fitness è ricco in quanto comprende 13 modalità preinstallate che sono corredate di voice over per performance e allenamenti pro. Da non sottovalutare è il monitor SpO2.

Altra features interessante è la batteria che vanta un’autonomia di ben 14 giorni. La ricarica diventa, dunque, un amaro ricordo.

Tra le altre funzioni sono degne di citazione la personalizzazione dei quadranti, le chiamate Bluetooth e la possibilità di gestire la riproduzione musicale.

Honor Magic Watch 2 è acquistabile su Amazon a soli 134,90€ nella sua colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore. Le consegne sono gratuite anche per il primo ordine o con spedizione presso punto di ritiro. Ricorda di attivare il coupon di 15€. La promozione ha valenza fino al 28 aprile 2021.

Lo smartwatch, in conclusione, è idoneo al programma di rateizzazione Creditline di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

