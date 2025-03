HONOR Magic6 Lite 5G: il codice sconto per comprarlo a meno

Se stai cercando uno smartphone potente ed economico, prendi appunti. HONOR Magic6 Lite 5G è in sconto del -15% su eBay. Puoi aggiudicartelo a 194,65 euro, invece di 229 euro, utilizzando il codice sconto: BRAND25. Riceverai anche 2 anni di garanzia.

Si tratta di buonissimo smartphone di fascia media che offre un’esperienza multimediale completa. Ottimo per chi cerca un dispositivo che offre una buona combinazione di prestazioni, fotocamera da 108 MP e batteria da 5300 mAh, a un prezzo competitivo. Per 194,65 euro è un ottimo acquisto. Il dispositivo ideale per chi non ha enormi pretese ma vuole un telefono fluido, veloce e completo di ogni funzioanlità tech.

Le caratteristiche di HONOR Magic6 Lite 5G in sconto

La batteria di HONOR Magic6 Lite 5G è da 5300 mAh e la ricarica rapida da 35W, perfetta per chi trascorre molto tempo fuori casa senza accesso a una fonte di alimentazione.

Dotato di un display AMOLED da 6.78 pollici con una risoluzione di 1220 x 2652 pixel e un refresh rate di 120Hz, questo dispositivo assicura una visualizzazione fluida e nitida. La fotocamera principale è una tripla da 108 MP, supportata da una fotocamera frontale da 16 MP, ideale per scatti di alta qualità.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, che fornisce prestazioni efficienti grazie ai suoi 8 core, con una frequenza massima di 2.2 GHz. La memoria RAM è di 8 GB, accompagnata da una capacità di archiviazione interna di 512 GB, che garantisce spazio sufficiente per applicazioni e dati.

Il rapporto schermo/corpo è elevato, circa il 91.2%, conferendo al dispositivo un aspetto moderno e minimalista. Il display supporta fino a 1 miliardo di colori e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo una fluidità visiva ottimale.

Per acquistarlo a 194,65 euro, invece di 229 euro, ti utilizzando il codice sconto: BRAND25. Riceverai una riduzione del prezzo direttamente nel carrello. Disponibile in diversi colori, riuscirà a stupirti con la sua fluidità e la fotocamera ottima.