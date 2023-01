Honor Magic 5 si mostra online in tutto il suo splendore (FOTO)

Il nuovo flagship Honor Magic 5 si mostra online grazie ad una serie di render trapelati sul web. Dalle foto pubblicate sul web notiamo il modulo fotografico allineato al centro della back cover contenente tre sensori al suo interno. I device della linea arriveranno dapprima in Cina e poi nel resto del mondo. Non si sa nulla della data di lancio asiatica e nemmeno di quella europea, ma siamo sicuri che maggiori dettagli emergeranno nel corso dei prossimi giorni.

Honor Magic 5: cosa sappiamo ad oggi?

A distanza di diverse settimane dal lancio vediamo come sarà fatto lo smartphone; in primo luogo dobbiamo riferire che queste immagini sono state fornite dal tipster @SPinfoJP. Dalle foto vediamo il pannello posteriore in quattro eleganti colorazioni.

Ci sarà un modulo fotografico circolare posto al centro della cover posteriore, sarà di colore nero e conterrà tre ottiche disposte secondo uno schema triangolare. Prevediamo una main camera, un’ultrawide e un teleobiettivo con flash LED.

Leggiamo anche la scritta “100X” e questo significa che lo smartphone sarà in grado di girare video e scattare foto con uno zoom 100X. Il CEO ha dichiarato in precedenza che il futuro flagship sarebbe stato un cameraphone di punta, con un occhio di riguardo anche al tema della privacy.

Honor Magic 5 avrà uno schermo da 6,8 pollici con oscuramente PWSM, refresh rate da 120 Hz e sotto il telaio batterà un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Fra le altre cose apprendiamo che vanterà la ricarica rapida da 100W e la wireless charging da 50W. La skin di bordo sarà la MagicUI basata su Android 13 e sarà certificato contro acqua e polvere con lo standard IP68.

