Honor Magic 5 Pro si mostra dal vivo: sarà mozzafiato (FOTO)

In queste ore sono emerse in rete le prime immagini del nuovo flagship Honor Magic 5 Pro. Si tratta delle prime foto dal vivo di questo terminale che, secondo quanto affermano le fonti, verrà annunciato durante il prossimo Mobile World Congress 2023.

L’ex sub brand di Huawei ha già confermato la sua presenza al MWC 2023 che si terrà fra pochissimi giorni. Addirittura, ha annunciato che terrà una conferenza stampa il prossimo 27 febbraio alle ore 13:30. Cosa ci aspettiamo da questo live? Il nuovo foldable Magic Vs e la gamma di punta Magic 5. Il primo è un pieghevole che sta per approdare sui nostri scaffali dopo un primo timido debutto asiatico a novembre; la serie Magic 5 invece, è composta da una serie di prodotti premium più convenzionali.

Honor Magic 5 Pro: cosa sappiamo?

A condividere la foto online ci ha pensato il noto leakster Digital Chat Station, attraverso un post sul social di microblogging cinese Weibo. Si può vedere il telefono con l’app della fotocamera aperta.

L’insider ha dichiarato che il dispositivo presenterà i bordi curvi su tutti i lati e ci sarà un ritaglio a forma di pillola contenente le due selfiecam posto nell’angolo superiore sinistro. Sulla back cover avremo un pannello con lati curvi. Non di meno, DGS suggerisce che ci saranno diversi zoom con le lenti di bordo; troveremo la 0,5X, l’1X, il 3.5X e il 5X. Purtroppo non abbiamo modo di conoscere ulteriori dettagli; vi faremo sapere non appena ne sapremo di più.

In passato abbiamo appreso che i dispositivi della linea Magic 5 saranno quattro: ci sarà una versione vanilla, una premium, una Ultimate e una Lite. Una di queste avrà il supporto alla ricarica rapida da 100W, le altre invece, saranno limitate alla 66W.

In attesa di conoscere il nuovo modello, segnaliamo che Honor Magic 4 Pro, il top di gamma del 2022, è disponibile su Amazon all’incredibile prezzo di 799,99€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

