Honor Magic 5 Pro: offerta a tempo limitato, TUO a meno di 950€ (-20%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android che è arrivato da poco sul mercato internazionale ma si è configurato da subito come un cameraphone di altissimo livello. Si chiama Honor Magic5 Pro ed è un telefono compatibile con le reti 5G di ultima generazione, è dotato di un processore Qualcomm di fascia alta, gode della fast charge via cavo, ha una scheda tecnica da primo della classe e un display generoso e risoluto, ricco di tecnologia, che fa vedere benissimo ogni contenuto. Non di meno, è Dual SIM, è super aggiornatissimo e lo sarà sempre grazie ad update firmware puntuali e costanti.

Pensate che questa ammiraglia è oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 949,90€ al posto di 1190,90€, spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Lo trovate sul noto portale di e-commerce americano e la consegna sarà celere e immediata in pochissimi giorni grazie al servizio di Amazon Prime.

Honor Magic 5 Pro è l’ammiraglia che devi comprare oggi

Questo è uno smartphone eccezionale, dotato di fotocamere di altissimo livello con sensore principale da 50 megapixel con OIS. Il sistema rileva i movimenti grazie all’intelligenza artificiale e aiuta gli utenti a realizzare lo scatto “perfetto”. Questo è un top cameraphone su tutti i fronti: se volete un prodotto con cui realizzare contenuti per i social, lui farà al caso vostro.

Lo schermo è il primo della classe: è stato valutato in maniera eccellente da DxOMark ed è un pannello LTPO da 6,81 pollici, curvo su tutti i lati, con risoluzione elevatissima, tecnologia OLED e refresh rate di 120 Hz. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen. di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di Storage interno. Fantastica la batteria da 5100 mAh che assicura un giorno e mezzo di uso intenso con una singola carica e, a proposito, la ricarica è veloce grazie alla fast charge da 66W via cavo.

Cosa aspettate? A 949,90€ è un vero best buy, ma affrettatevi, le scorte potrebbero terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.