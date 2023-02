Honor Magic 5 Pro e Ultimate: i nuovi flagship sono dietro l'angolo

I nuovi flagship Honor Magic 5 Pro e Magic 5 Ultimate stanno per arrivare sul mercato internazionale. Sono appena stati certificati presso il portale cinese 3C ed entrambi sembrano disporre della ricarica rapida via cavo da 66W.

L’ex sub brand di Huawei sta per presentare le nuove ammiraglie next-gen per il 2023; si dice che il debutto sia previsto per il prossimo 27 febbraio 2023, durante il Mobile World Congress di Barcellona. La line-up comprenderà quattro modelli: uno basico, un Pro, un Ultimate e un Lite. Ma cosa sappiamo oggi? Grazie alle indiscrezioni trapelate, conosciamo i dettagli di due prodotti di questo quartetto; scopriamoli insieme.

Honor Magic 5 Pro e Ultimate: cosa sappiamo?

Honor Magic 5 Pro e Ultimate sono appena stati certificati presso il sito cinese 3C; i due terminali hanno i numeri di modello PGT-AN10 e PGT-AN20. Grazie al suddetto sito scopriamo che godranno del supporto alla ricarica SuperCharge da 66W (HW-110600C00); non è chiaro se il caricatore sarà incluso nella confezione o meno.

Qualcuno potrebbe definire la “66W” come una ricarica lenta, non in linea con quella delle controparti cinesi (ZTE, OPPO, OnePlus, Xiaomi), ma questa novità pare che sia legata a qualche particolare che ad oggi non ci è dato sapere. Curioso poi come il modello top dello scorso anno, Honor Magic 4 Pro, godeva della ricarica a 100W. Tra le altre cose, Realme ha annunciato la tecnologia da 250W stabilendo un nuovo record.

Inoltre, da precedenti rumors sappiamo che Honor Magic 5 Pro e 5 Ultimate godranno del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, di RAM di tipo LPDDR5X e di storage UFS 5.0.

Il Pro avrà tre sensori sulla back cover, così ripartiti:

Sony IMX878 con supporto OIS;

OmniVision OV64BM;

Sony IMX516.

Il Magic 5 Ultimate invece, avrà una main camera Sony IMX989 da 50 MP con OIS, una lente di Sony IMX758, un altro obiettivo Sony IMX516 e una lente pensata proprio per la stabilizzazione. Non mancherà un ToF e un sensore per lo sfarfallio. In poche parole, questo sarà il cameraphone della line-up.

Avremo un pannello identico OLED LTPO da 6,8 pollici su entrambi i modelli, con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e luminosità di picco di 1100 nit.

Intanto, nelle notizie correlate, vi consigliamo l’acquisto del midrange più incredibile del costruttore cinese: Honor 70 5G infatti, è in offerta a tempo limitato a soli 390,15€ al posto di 459,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.