Honor Magic 5 Lite UFFCIALE: midrange con carattere

Il nuovo Honor Magic 5 Lite è appena stato presentato ufficialmente sul mercato europeo. Il dispositivo presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695, uno schermo a 120 Hz e molto altro ancora. Questo device è l’erede del modello Magic 4 Lite uscito lo scorso anno. Ma quali sono le caratteristiche del nuovo articolo?

Honor Magic 5 Lite: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone di Honor vanta quindi uno schermo OLED con bordi curvi da 6,67 pollici e risoluzione FullHD+. Troviamo un foro per la selfiecam al centro del pannello e, non ultimo, è un’unità a 10 bit, gode del refresh rate a 120 Hz e di una luminosità pari a 800 nit. Non manca il fingerprint sotto il display. Posteriormente c’è un grande modulo circolare contenente i sensori fotografici (64+5+2 Megapixel); la selfiecam per gli autoscatti e le videocall è da 16 Mpx.

Come ribadito in calce, Honor Magic 5 Lite presenta un processore Snapdragon 695 di Qualcomm, coadiuvato da modulo RAM da 6 GB, storage da 128 GB e volendo, si può espandere la RAM con altri 5 GB aggiuntivi.

A fornire potenza al terminale troviamo una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida da 40W mentre la skin proprietaria è la MagicUI 6.1 basata su Android 12.

Quanto costa?

Il mediogamma Honor Magic 5 Lite ha un prezzo di 379,00€ e si può acquistare in tre colorazioni: Midnight Black, Titanium Silver e Emerald Green. I preordini partiranno dal 20 febbraio.

