Honor Magic 5 Lite 5G si mostra online: debutto imminente?

Il nuovo midrange low-cost Honor Magic 5 Lite 5G si mostra online; il dispositivo è stato avvistato all’interno del sito del Google Play Console. Dal portale vediamo il numero di modello del telefono (HNRMO-Q); lo stesso gadget è stato visto in rete anche dal portale di MyFixGuide. Grazie al Play Console poi, vediamo le specifiche chiave dello smartphone in questione.

Intanto, nelle notizie correlate, se siete interessati, Honor Magic 4 Lite si trova su Amazon a 259,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del telefono. Presenta un processore Snapdragon 625 e una batteria da 4800 mAh che si ricarica con una velocità di 66W. Lo schermo è un pannello da 6,81″ con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FHD+. La disponibilità è immediata, perciò fate presto se siete interessati.

Honor Magic 5 Lite 5G: cosa sappiamo ad oggi?

In primo luogo vediamo che il sito del Play Console mostra anche una piccola immagine raffigurante il telefono. Si vede molto poco, ma apprendiamo che avrà un pannello con foro al centro dello schermo. Verosimilmente, avrà i bordi curvi e le cornici sottili, mentre l’iterazione del 2022 (Magic 4 Lite) aveva un’unità flat. La risoluzione del display sarà di 2400 x 1080 pixel con 480 PPI.

Questo nuovo telefono di fascia media dell’ex sub brand di Huawei dovrebbe godere di un processore elencato come SM6375. Dalle informazioni scopriamo che si tratta di una versione speciale dello Snapdragon 695 di Qualcomm, con sei core Cortex A55 a 1.8 GHz e due core Cortex A78 con clock a 2,2 GHz. La scheda grafica invece, sarà la GPU Adreno 619 e ci saranno 8 GB di memoria RAM (sconosciuto il tipo) con Android 12 e skin MagicUI pronta all’uso. Il resto delle specifiche, così come il design, rimane avvolto nel mistero. Restate connessi con noi per non perdervi le ultime novità in merito.

