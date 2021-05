Honor Kan-B19 è in promozione su Amazon a soli 165,00€. Il ribasso del 17% produce uno sconto effettivo di 34,00€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch completo di tutto: Honor Kan-B19

Honor Kan-B19 è uno smartwatch semplice e casual. Il suo cinturino sport nero lo rende perfetto per ogni occasione ed è indossabile sia su polsi maschili che femminili essendo Unisex.

La cassa è di forma rotonda e ospita un display AMOLED da 1.39 pollici. Grazie a questa ampiezza la lettura delle informazioni è facilitata e ottimizzata.

Trattandosi di uno smartwatch completo, lo stesso custodisce una serie di sensori atti alla rilevazione dei parametri del benessere. Sono presenti, infatti, il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e dei livelli dell'ossigeno all'interno del sangue.

Dal punto di vista del fitness, invece, l'orologio vanta più di 100 modalità di allenamento per adattarsi a ogni genere di sportivo ed esigenza. Sono poi presenti i classici parametri che si riferiscono ai passi percorsi e alle calorie bruciate.

Altro punto a favore del dispositivo è ovviamente la batteria che vanta fino a 25 giorni di autonomia con un utilizzo tipico. Scende a 100 in caso di attivazione del risparmio energetico con GPS attivato e a 40 ore con solo GPS attivato.

Lo smartwatch, infine, impermeabile fino a 5 ATM e funziona anche come assistente grazie alle notifiche smart e alla gestione della riproduzione musicale.

Puoi acquistare Honor Kan-B19 a soli 165,00€ su Amazon nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana. Il wearable è acquistabile anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch