Secondo quanto si apprende, sembra che le EarBuds 2 SE di Honor ora supportino l'incisione personalizzata di icone sportive sulla custodia di ricarica.

Honor EarBuds SE: l'incisione è gratuita

All'inizio di questo mese, Honor ha lanciato gli EarBuds 2 SE in Cina con funzionalità come ANC e fino a 32 ore di durata della batteria. Inizialmente, l'azienda ha lanciato due varianti di colore standard del prodotto in questione: da una parte la tinta Magic Night Black e dall'altra, la Iceland White. Ora, ha svelato un modello personalizzato in cui gli acquirenti possono stampare la loro icona sportiva sulla custodia di ricarica delle cuffie, un po' come avviene per i gadget di Apple.

Coloro che desiderano dare ai propri Honor EarBuds 2 un tocco sportivo possono accedere all'app Honor Mall e scegliere tra 13 tipi di icone sportive personalizzate. Queste icone includono giochi sportivi popolari come sollevamento pesi, judo, ping pong, karate, scherma, tiro a segno, beach volley, equitazione e altri.

Questo è abbastanza simile a ciò che Apple offre con la sua funzione di incisione. Per coloro che non lo sapessero, l'OEM di Cupertino offre anche opzioni di personalizzazione in cui gli acquirenti possono scegliere tra emoji o un testo personalizzato per stamparlo sulla custodia di ricarica delle AirPods o sulla front cover degli AirTag.

È interessante notare che sia Apple che Honor offrono la personalizzazione personalizzata gratuitamente. Tornando al marchio cinese, Honor EarBuds 2 SE hanno un prezzo di 469 CNY (~ $ 73).

Per quanto riguarda le sue specifiche, le cuffie TWS dell'ex sub brand di Huawei sono dotate di un design simile a quello delle AirPods Pro ma hanno uno stelo leggermente allungato. Il punto forte è la cancellazione attiva del rumore che offre un'esperienza di ascolto musicale ineccepibile. Hanno controlli touch e la batteria che può durare fino a 32 ore. Supportano anche la ricarica rapida: con 10 minuti sotto la corrente possono offrire fino a 4 ore di ascolto musicale.

