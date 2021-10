Honor Band 6 a 35€ su Amazon: affare ASSURDO, pochi pezzi

Honor Band 6 è uno degli smartband più completi che ci siano nella fascia di prezzo sotto i 100€. Sport, notifiche, salute e un design super particolare. Se ci aggiungi la possibilità di portarlo a casa a 35€ circa appena da Amazon, allora puoi fare un vero e proprio affare: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “AWFB6Z3J”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma sii veloce: pochissimi coupon attivabili.

Honor Band 6 in gran sconto su Amazon

Un ampio display da quasi 1,5″ a colori e touschscreen. Perfetto per gestire dal polso tutte le notifiche, gli avvisi, le telefonate e i promemoria ricevuti sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth. Personalizzalo come preferisci, potrai scegliere fra tantissimi quadranti diversi.

Un dispositivo con spiccata vocazione per lo sport. Potrai scegliere fra 10 tipologie di workout il tuo preferito oppure usarlo come activity tracker. Tieni traccia delle tue performance e scarica i dati all'interno dell'applicazione per scoprire i tuoi progressi.

Come ti ho anticipato in apertura, questo gioiellino è anche un validissimo monitor per la salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno e quantità di ossigeno nel sangue (come un saturimetro): tutto a portata di polso.

Un ottimo wearable, Honor Band 6, che a questo prezzo è un vero e proprio regalo. Non perdere l'occasione di fare il migliore affare Amazon del giorno: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “AWFB6Z3J”. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.