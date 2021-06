Honor Band 5 torna in promozione su Amazon a soli 37,90€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 46% che corrisponde effettivamente a uno sconto di 32,09€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un fitness tracker completo: Honor Band 5

Honor Band 5 è un fitness tracker ossia un dispositivo perfetto per chi ama praticare sport e tenere tutto sotto controllo. Disponibile in colorazione Blu, si adatta sia ai polsi maschili che ai polsi femminili senza alcun problema.

Al suo centro è presente un display a colori con ampiezza di 0,95 pollici. La visione delle informazioni è resa confortevole ed è ottima anche davanti a condizioni ambientali difficili.

Il vero fulcro di questo dispositivo è al suo interno dove sono presenti numerosi sensori atti sia alla rilevazione di dati del benessere che dello sport. In particolar modo è possibile conoscere la propria salute cardiaca mediante il cardiofrequenzimetro integrato o, ancora, tenere sotto controllo il sonno.

In merito alle modalità sportive, invece, queste sono in totale 10 e riguardano sia pratiche indoor che outdoor per accontentare tutti. Il tracker è poi Impermeabile fino a 50 metri e utilizzabile a contatto con l'acqua senza alcun timore.

Degna di nota è anche la batteria che vanta un'autonomia complessiva di 20 giorni con un utilizzo standard.

Non mancano all'appello, infine, le notifiche smart che ti fanno stare sempre al passo.

Honor Band 5 è acquistabile su Amazon a soli 37,90€ in colorazione blu. È un prodotto Prime e quindi se sei abbonato hai la possibilità di riceverlo in appena 48 ore acquistandolo oggi. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

