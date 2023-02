Honor: arriva un nuovo interessante mediogamma

L’ex sub brand di Huawei sta per presentare un nuovo smartphone di fascia media molto intrigante; dal portale per la certificazione cinese 3C scopriamo che dovrebbe disporre del supporto alla ricarica rapida da 22,5W. Le altre informazioni di questo fantomatico midrange Honor sono al momento riservate; cosa ovviamo aspettarci?

Honor: cosa sappiamo del nuovo mediogamma?

Manca pochissimo al debutto della serie Magic 5 di casa Honor; questa sarà una line-up di punta davvero incredibile, pronta a posizionarsi in un settore ultra competitivo, quello delle ammiraglie. Da una fuga di notizie appena emersa in rete però, scopriamo che il marchio ha in cantiere un nuovo telefono con un processore spaziale. Si dice che presto arriverà un mediogamam con Snapdragon 8 Gen 1. Sarà economico ma non quanto il device con caricatore da 22,5W appena avvistato in rete. Ha il numero di modello RKY-AN10 ed è appena stato certificato online. Sarà un prodotto che si collocherà nella fascia bassa del mercato e potrebbe diventare presto un Best Buy, se arriverà con un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Il telefono dovrebbe essere dotato anche del supporto per il chip di ricarica rapida QC2.0 di Qualcomm in grado di caricare a 9V e a 5V. In confezione però, ci sarà anche un cavo 3A.

L’altro midrange in arrivo, quello con Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e 256 GB potrebbe esser un prodotto perfetto per sfidare il monopolio dei vari Galaxy A/M di Samsung e i Redmi midrange; non di meno, potrebbe lanciare il guanto di sfida alla serie Moto G di Motorola.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi suggeriamo l’acquisto di Honor 70 5G, un device potentissimo, con design all’ultimo grido, che si porta a casa con soli 390,15€, vale a dire con uno sconto importante del 15% sul prezzo di listino. Lo trovate su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto.

