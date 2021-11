HONOR: il ritorno su Amazon è accompagnato da tante offerte

Da ormai poco più di un anno HONOR e Huawei camminano su due strade differenti, una decisione sofferta maturata dalla volontà di risparmiare l'azienda (HONOR) dalle incredibili pressioni economiche causate dal ban USA e che in tempi record hanno trascinato Huawei al di fuori della top five dei maggiori produttori di smartphone – addirittura non è comparsa nei dati aggiornati al Q3 2021 circa le vendite dei dispositivi mobile.

Il ritorno di HONOR su Amazon sancisce la volontà della compagnia di ripartire, di tessere nuovamente rapporti commerciali con player di altissimo livello (come Amazon) e rispondere alla sempre più impellente richiesta di dispositivi che sappiano conquistare e stupire gli utenti.

HONOR ritorna su Amazon con tante offerte imperdibili

“HONOR, da azienda indipendente, è tornata a collaborare con i più importanti partner di canali e di distribuzione” – dichiara Stefano Grianti, Vice President of Sales, HONOR. “Siamo felici di poter annunciare il nostro ritorno su Amazon, un partner per noi strategico e grazie al quale saremo in grado di distribuire ai nostri clienti un ampio portafoglio di prodotti, non solo smartphone e wearable, ma anche laptop e accessori, per fornire un'esperienza premium di utilizzo e always connected a tutti i nostri clienti.”

Per festeggiare il ritorno di HONOR su Amazon, l'azienda svela queste importanti offerte:

HONOR 50 6+128 GB, in offerta a questo link di Amazon al prezzo di 499,90 euro con uno sconto di 30 euro fino al 30 novembre ;

con uno sconto di 30 euro fino al ; HONOR 50 Lite, in offerta di lancio a 299,90 euro a partire dal 3 dicembre;

a partire dal 3 dicembre; HONOR MagicBook X15, in offerta a questo link di Amazon al prezzo di 549,90 euro fino al 29 novembre.

Qui di seguito, invece, trovate il link allo store ufficiale di HONOR su Amazon:

Scopri tutti i prodotti HONOR su Amazon