Honor 9X è in offerta su Amazon a soli 183,99€.

Honor 9X: le specifiche tecniche di questo smartphone

Dal design particolare e reso unico “dall’assenza” di una fotocamera frontale, Honor 9X è uno smartphone di fascia media/economica che non passa inosservato.

Il display FullView FULL HD+ da 6.59 pollici è quasi senza limiti grazie alle cornici ultrasottili e all’assenza di notch e tacca.

Il processore Kirin 710 Octa Core abbinato ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono il devices potente e veloce nelle sue funzioni quotidiane. La memoria è espandibile fino a 512 GG attraverso una MicroSD.

Caratteristica saliente dello smartphone Honor è la sua fotocamera frontale Pop Up che quando non è in utilizzo si ritrae nella scocca e diventa invisibile. Ha una risoluzione di 16 MP. Il comparto fotografico è ulteriormente arricchito da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 48 MP e due ulteriori lenti da 8 e 2 MP per scatti super grandangolari e di profondità.

La batteria integrata è da 4000mAh ed è garante di un’autonomia sopra le righe: fino a 120 ore di riproduzione musicale.

In confezione sono sempre inclusi il cavo di alimentazione Type C, un adattatore di alimentazione, un auricolare classico e il manuale dell’utente.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Lo smartphone è disponibile su Amazon. Lo sconto è disponibile fino al 31 marzo salvo esaurimento scorte.

