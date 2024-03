HONOR 90: nuovo calo di prezzo per la versione 12/512 GB: è un BEST BUY

Torna in offerta HONOR 90 che si conferma uno dei best buy della fascia media. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 349 euro nella versione con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage, grazie a questa nuova offerta eBay. Da notare, inoltre, che il dispositivo è disponibile anche con pagamento in 3 rate tramite PayPal, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Il modello proposto in sconto ha Garanzia Italia. Sono disponibili due colorazioni: Nero e Verde.

HONOR 90: a questo prezzo è da prendere subito

Con HONOR 90 è possibile accedere a un mid-range completo e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un ampio display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE, garanzia di ottime prestazioni in questa fascia di prezzo, a cui si affiancano 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida di 67 W. Lo smartphone è stato recentemente aggiornato ad Android 14, con una nuova versione della MagicUI. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare HONOR 90 12/512 GB al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il modello proposto in sconto è dotato di Garanzia Italia.