Honor 90 Lite, su eBay risparmi con il codice: Android 13 e 100MP a soli 159€

Il prezzo dell’Honor 90 Lite crolla ai minimi. Grazie a questa irripetibile promozione di eBay, ti basta usare il codice sconto “PSPRMAY24” per pagarlo appena 159€.

Il cuore del dispositivo è il chipset MediaTek Dimensity 6020, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Questa configurazione consente un’operatività fluida per le attività quotidiane. Fin dal primo avvio, il telefono sfrutta Android 13 con l’interfaccia MagicOS 7.1.

La fotocamera principale è notevole per uno smartphone con questo prezzo: è da ben 100MP e utilizza la tecnica del pixel binning per produrre foto dettagliate e luminose in buone condizioni di luce. La fotocamera frontale da 16MP si comporta bene per selfie e videochiamate. Per quanto riguarda i video, la registrazione è limitata a 1080p a 30fps, senza stabilizzazione ottica.

La batteria da 4500mAh garantisce una buona autonomia, permettendo fino a due giorni di uso moderato. Il dispositivo supporta la ricarica rapida a 22.5W, anche se il caricatore non è incluso nella confezione.

Insomma, stiamo parlando di un mid-range eccellente con uno dei migliori bilanciamenti tra prestazioni e prezzo in questo segmento del mercato. Non perdere l’occasione di acquistarlo con un super risparmio: acquistalo subito a soli 159€ usando il codice “PSPRMAY24”.