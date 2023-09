HONOR 90 Lite in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è un ottimo acquisto

HONOR 90 Lite si conferma lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello dal prezzo accessibile e in grado di garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone di HONOR al prezzo scontato di 229 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per acquistare un mid-range completo, veloce e con un ottimo prezzo. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni.

HONOR 90 Lite in offerta al prezzo giusto su Amazon

Lo smartphone di HONOR è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6020 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Tra le specifiche tecniche c’è spazio anche per una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W.

Da notare anche un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz., Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 100 Megapixel. Lato software c’è Android 13 con Magic UI. Il mid-range di HONOR non ha reali punti deboli: per chi vuole spendere, poco, infatti, si tratta di un “acquisto sicuro”.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite al prezzo scontato di 229 euro, grazie all’applicazione di un coupon che garantisce 20 euro di sconto. L’offerta è da cogliere al volo. Lo smartphone di HONOR ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. La promozione, valida per un periodo limitato, è disponibile sulle colorazioni Cyan Lake e Silver.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.