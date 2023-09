Honor 90 Lite, che prezzo! Con questa offerta di Amazon lo paghi meno di 250€!

Se stai cercando uno smartphone 5G con prestazioni eccezionali, una fotocamera di alta qualità e una batteria duratura, l’HONOR 90 Lite è una scelta eccellente. Inoltre, con un coupon di sconto di 50€, il prezzo totale si abbassa a soli 249,90€, rendendo questa offerta ancora più allettante. Per riscattare il coupon non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo: nulla di più facile!

Il display HONOR FullView da 6,7 pollici offre un’esperienza visiva immersiva, sia per il lavoro che per il piacere. Con una cornice ultrasottile da 1,1 mm e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, puoi godere di scorrevolezza e nitidezza ineguagliate durante la navigazione e l’uso delle app

L’HONOR 90 Lite vanta 8GB di RAM, garantendo un’esperienza fluida e reattiva durante l’uso delle applicazioni e il multitasking. Inoltre, con una memoria interna di 256GB, hai spazio a sufficienza per archiviare migliaia di foto, brani musicali e video ad alta definizione. La tecnologia HONOR RAM Turbo aggiunge ulteriori 5GB di RAM virtuale, garantendo un’efficienza superiore nelle prestazioni delle app.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la fotocamera principale da 100MP con apertura f/1.9. Questa fotocamera è in grado di catturare dettagli straordinari in qualsiasi scena, garantendo foto chiare e dettagliate anche senza l’uso dello zoom. Immortalare la luna piena in tutta la sua bellezza non è mai stato così semplice! La fotocamera anteriore da 16MP è perfetta per selfie accattivanti e definizione dei colori.

L’HONOR 90 Lite è equipaggiato con MagicOS 7.1 basato su Android 13 e offre accesso a tutti i servizi e le app Google, tra cui il Play Store. Sarai in grado di godere di un’esperienza di vita intelligente e personalizzata sul tuo smartphone compatto, che si adatta facilmente alla tua tasca o borsa.

Insomma, in buona sostanza l’HONOR 90 Lite è uno smartphone 5G con prestazioni straordinarie, una fotocamera di alta qualità e una batteria che dura a lungo. L’offerta in corso lo rende un’opzione irresistibile per chiunque stia cercando un ottimo mid-range Android ad un prezzo aggressivamente basso. Non fartelo scappare!

