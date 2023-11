HONOR 90 Lite cala al MINIMO STORICO: ora costa solo 178€

È un’offerta da non farsi sfuggire quella dedicata all’ottimo HONOR 90 Lite. Lo smartphone di casa HONOR, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 178 euro grazie a questa nuova promozione eBay e allo sconto extra garantito dal coupon NOVEDAYS. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. A questo prezzo, lo smartphone di HONOR è un best buy assoluto e raggiunge il suo minimo storico.

HONOR 90 Lite è al minimo storico con quest’offerta

La scheda tecnica di HONOR 90 Lite, in rapporto al prezzo di vendita, è davvero ottima. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6020, supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh.

Tra le specifiche troviamo anche un display IPS LCD con diagonale di 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 Megapixel. Lo smartphone è disponibile con Android 13 e la MagicUI. Si tratta di uno dei migliori smartphone da prendere con una spesa inferiore ai 200 euro.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare HONOR 90 Lite al prezzo scontato di 179 euro, utilizzando il codice sconto NOVEDAYS, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. Si può anche acquistare lo smartphone con un pagamento in 3 rate senza interessi.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo: il codice coupon che garantisce un risparmio aggiuntivo, infatti, è utilizzabile soltanto fino al prossimo 19 di novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.