Honor 90 in super offerta a 379€ per Halloween con questo coupon

Honor 90 è il medio gamma di riferimento di questo 2023 per estetica, prestazioni e comparto camere. Bello da vedere e molto comodo da tenere in mano, ha a bordo l’ottimo Snapdragon 7 Gen 1 octa core a 4 nanometri, un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz (luminosità di picco fino a 1.600 nits), e un comparto camere sopra la media grazie a una fotocamera da 1/1.4″ con apertura f/1.9 e una risoluzione di 200 megapixel. Promossa a pieni voti anche la batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’ottima autonomia, e soprattutto la ricarica rapida a 66W.

Sul sito ufficiale di Honor è in offerta a soli 379 euro, grazie allo sconto esclusivo di 150 euro e un coupon regalo del valore di 20 euro da aggiungere a carrello.

Honor 90 al super prezzo di 379 euro sul sito ufficiale

L’acquisto di Honor 90 sul sito ufficiale porta con sé numerosi vantaggi. Prima di tutto lo sconto esclusivo di 150 euro rispetto al prezzo precedente, che fa crollare il prezzo dello smartphone a 399,90 euro.

Il secondo vantaggio è di poter scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate. Se scegli il pagamento rateale, potrai dilazionare la spesa in 3 rate a interessi zero da 133,30 euro con PayPal.

Ad attenderti c’è anche un coupon regalo di Honor del valore di 20 euro, che contribuisce a rendere il prezzo ancora più interessante, facendolo sprofondare a 379,90 euro.

Infine potrai beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultraveloce con DHL Express.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Honor per acquistare l’eccellente medio di gamma 2023 al super prezzo di 379 euro invece di 549,90 euro. La speciale promozione scade alla mezzanotte del 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.