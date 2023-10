Honor 90 in offerta su Amazon: il principe dei camera phone

Cerchi un mid-range Android con un processore potente e un comparto fotografico eccellente? Oggi Amazon propone l’acclamato Honor 90 ad un prezzo decisamente interessante: per poco tempo lo puoi acquistare a soli 449€ grazie ad un voucher sconto da ben 50€!

L’Honor 90 si distingue innanzitutto per il suo straordinario sistema di fotocamera tripla da 200 MP, accompagnato da una fotocamera selfie da 50 MP. Cattura dettagli sorprendenti e crea opere visive che lasciano tutti senza fiato.

La modalità Ritratto aggiunge un tocco di magia ai tuoi scatti, regalandoti ritratti perfetti in ogni condizione di luce.

Ottima anche la batteria da 5.000 mAh di HONOR 90, che ti consente di affrontare le tue giornate senza preoccupazioni. Goditi un utilizzo senza limiti, con un’unica carica che ti accompagnerà fino a 19,5 ore di streaming video continuo in locale.

Con il massimo comfort visivo grazie all’attenuazione PWM a 3.840 Hz, il display AMOLED curvo da 6,7” a 120 Hz ti offre un’esperienza visiva sbalorditiva. La risoluzione elevata, la gamma di colori estesa e la luminosità HDR ti immergono in un mondo di colori intensi e dettagli cristallini.

Le prestazioni straordinarie di HONOR 90 sono garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G a 4 nm, pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Fin dal primo avvio, il telefono è alimentato da MagicOS 7.1, sistema operativo efficiente e veloce basato su Android 13.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’HONOR 90 su Amazon a soli 449€ con un voucher esclusivo da 50€. Per riscattarlo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo prima di mettere il prodotto nel carrello.

