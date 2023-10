Honor 90: elegante e potente, oggi ad un prezzo imperdile

L’HONOR 90 è un ottimo mediogamma Android che si distingue dai suoi competitor per un look elegante e una scheda tecnica completa e robusta. Con un’offerta irresistibile del 6% di sconto, puoi ora avere il futuro della fotografia e delle prestazioni tecniche a portata di mano.

La fotocamera tripla da 200 MP del HONOR 90 apre nuovi orizzonti nella fotografia mobile. Cattura foto e video eccezionali con dettagli nitidi e colori vibranti. La modalità Ritratto migliora ulteriormente i tuoi scatti, regalando ritratti incredibili in qualsiasi condizione di luce.

Niente più preoccupazioni per la durata della batteria con l’HONOR 90. Grazie alla batteria da 5,000 mAh, hai energia sufficiente per tutto il giorno. Con una sola carica, potrai goderti fino a 19,5 ore di streaming video continuo in locale. La tua giornata non sarà mai più limitata dalla durata della batteria.

L’HONOR 90 ti offre un’esperienza visiva mozzafiato con il suo display AMOLED curvo da 6,7 pollici a 120 Hz. Una risoluzione elevata, una gamma di colori al 100%, oltre a 1,07 miliardi di colori e una luminosità HDR di picco di 1.600 nit, ti faranno vivere i contenuti visivi in modo straordinario.

Con il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G a 4 nm, l’HONOR 90 offre prestazioni eccezionali e gestisce senza sforzo anche le attività più intense. Grazie a MagicOS 7.1 basato su Android 13 e dotato di tutte le app Google e il Play Store, vivrai un’esperienza di sistema più intelligente, più fluida, più sicura e più efficiente.

Non farti scappare questa offerta sull’Honor 90 e portati a casa un mid-range Android straordinario a soli 479€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.