Honor 80 GT: svelate le SUPER performance nel gaming

In queste ore apprendiamo che il nuovo gaming phone Honor 80 GT disporrà di un inedito sistema di raffreddamento mai visto prima. Sono anche emersi i primi dati relativi alle prestazioni termiche dello stesso grazie ad alcuni teaser pubblicati in rete prima del lancio.

Honor 80 GT: cosa sappiamo ad oggi?

Giusto per chi non lo sapesse, segnaliamo che Honor 80 GT è il primo dispositivo da gioco della compagnia asiatica con un’estetica “non aggressiva”; di fatto, è molto elegante e sarà un prodotto premium per il mercato di fascia alta. L’OEM cinese lo presenterà il prossimo 26 dicembre nel mercato locale, mentre in quello internazionale arriverà fra qualche settimana.

Parliamo, come detto, di un dispositivo potentissimo dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, configurazione con tre ottiche posteriori, velocità di ricarica di 66W e non solo. Lo schermo sarà un pannello OLED con foro al centro, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Oltre al comparto estrico, apprendiamo che il device adotterà il sistema operativo di ultima generazione Android 13 con skin MagicOS 7.0. Sarà un prodotto di punta, ma di un’altra fascia rispetto all’ultima ammiraglia Magic4 Pro. Per mantenere bassi i costi, si dice che la compagnia abbia scelto di dotare il telefono di una scocca in plastica. Sotto la scocca però, c’è la vera magia: dai teaser scopriamo che Honor ha inserito un inedito meccanismo di raffreddamento a liquido a camera di vapore volto a mantenere fresco il dispositivo anche nelle sessioni di gaming spinto. Concludiamo segnalando che peserà solo 187 grammi e avrà uno spessore di 7,9 mm.

Come detto, ci sarà quindi un grande materiale termico da 74 mm che servirà per evitare che lo smartphone si surriscaldi in modo anomalo. Secondo la compagnia, Honor 80 GT sarà in grado di far girare i titoli MOBA con una temperatura media di 37,3 gradi Celsius.

Se desiderate acquistare un mediogamma del marchio cinese, vi consigliamo Honor 70 5G su Amazon a soli 459,00€.

