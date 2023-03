Honor 80 GT: gaming phone, ma con stile

Il nuovo gaming phone dell’ex sub brand di Huawei, Honor 80 GT, è ora disponibile in una inedita variante con 512 GB di memoria interna. Noi non vediamo l’ora che questo prodotto arrivi anche da noi, ma nell’attesa vi suggeriamo il midrange premium più incredibile che vi sia. Stiamo parlando dell’Honor Magic5 Lite a soli 329,90€ al posto di 349,90€. Lo sconto è importante per essere un telefono da poco uscito sul mercato.

Honor 80 GT: il gaming phone che vogliamo in Europa

Pochi mesi or sono, Honor ha svelato il flagship killer dedicato al gaming, Honor 80 GT nel solo mercato interno. Il prodotto è arrivato con storage da 256 GB ma con differenti configurazioni di RAM. Ora è finalmente giunta l’iterazione con più spazio a bordo, perfetta per chi necessita di un quantitativo di spazio esagerato. Ovviamente ci riferiamo ad un pubblico asiatico, ma noi speriamo che l’azienda, prima o poi, rilascerà un simil gadget anche da noi in Europa.

È uno smartphone veramente interessante; pensate che sotto la scocca dispone di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di RAM di tipo LPDDR5, di memoria interna UFS 3.1, di uno schermo OLED da 120 Hz con supporto colore a 10 bit da ben 6,67 pollici. Sul fronte fotografico citiamo la main camera da 54 Megapixel con OIS e a tenere le luci accese troviamo una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W al seguito.

Come detto in calce, il prodotto che noi vi consigliamo oggi è il Magic5 Lite, un midrange che fa più di quello che dovrebbe fare, con prestazioni incredibili per un articolo di questa fascia di prezzo. Schermo OLED curvo da 120 Hz, modem 5G integrato, fotocamera principale da 64 Megapixel, batteria da 5100 mAh ed è anche Dual Sim. Lo pagate solo 329,90€ su Amazon (è in sconto in offerta a tempo limitata).

