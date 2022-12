Honor 80 GT: ecco quando arriverà sul mercato

In queste ore apprendiamo quando verrà lanciato il nuovissimo Honor 80 GT, il gaming phone dell’ex sub brand di Huawei. Sono emersi dei teaser pubblicitari che mostrano anche come sarà fatto il design del telefono. Intanto vi segnaliamo che sarà presentato in Cina il prossimo 26 dicembre alle ore 19:30 (ora locale asiatica).

Honor 80 GT: tutto quello che c’è da sapere

Di fatto, oltre al device in questione, Honor annuncerà altri due prodotti speciali. Si dice che verrà presentata una versione speciale dell’Honor 80 Pro con schermo piatto e il tablet Honor Pad V8 Pro. Dalle foto emerse sul web possiamo vedere poi quale sarà l’estetica del telefono del marchio asiatico da un lato e dall’altro invece, vediamo il tablet in tutto il suo splendore. Tra l’altro si dice che supporterà la Magic Pen.

Le indiscrezioni ad oggi suggeriscono che il gaming phone presenterà una versione speciale a bassa frequenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 16 GB di RAM e da storage capienti. Lo schermo dovrebbe essere un’unità generosa dotata di tecnologia OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz.

Sotto la scocca poi ci aspettiamo quindi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 66W al seguito. Sul fronte fotografico infine, main camera Sony IMX800 da 54 Megapixel e lenti ausiliarie.

Honor 80 Pro Flat invece, sarà identico alla versione con bordi curvi e lo schermo OLED dovrebbe supportare la risoluzione di 1,5K. Il tablet invece, sarà il primo al mondo certificato “IMAX Enhanced”; avrà uno schermo generoso da ben 12,1 pollici, skin MagicOS 7.0 basata su Android 13, fast charge da 33W, processore Dimensity 8100 e non solo. Verrà commercializzato in blu e in arancione.

Dulcis in fundo, vi suggeriamo un’offerta davvero strepitosa: Honor 70 5G costa solo 479,00€ al posto di 549,90€ grazie agli sconti di Amazon.

