HONOR 70 Pro si mostra in un concept: dove lo abbiamo già visto?

In queste ore il talentuoso grafico 3D HoilNDI ha condiviso in rete alcuni render concept di HONOR 70 Pro basandosi sulle informazioni e i leak ultimamente pubblicati in rete sulla serie che prenderà il posto della famiglia HONOR 60. Dalle prime immagini, come si può notare qualche riga più in basso, il concept svela un device con un design che ricalca in modo piuttosto lampante quello di Huawei P50 Pro.

HONOR 70 Pro è stato immaginato in alcuni incredibili render concept

Da quel che possiamo vedere HONOR 70 Pro si mostra con un design frontale caratterizzato da un ampio display edge-to-edge leggermente curvo sui lati, con cornici estremamente ottimizzate e una fotocamera punch hole centrale. Superiormente è presente lo speaker di sistema e addirittura il jack audio da 3.5 mm – quest'ultimo elemento è piuttosto singolare considerando la sua assenza nella maggior parte dei device di fascia medio-alta -, mentre sul fondo troviamo la porta USB Type-C per la ricarica e il carrellino della SIM.

È sul retro che il render di HONOR 70 Pro si fa estremamente interessante: qui è stato introdotto un sistema di fotocamera piuttosto complesso con quattro sensori di cui uno periscopico; è probabile che il designer abbia immaginato una fotocamera costituita da un sensore principale, un sensore ultra grandangolare, un sensore macro e una lente periscopica. Chissà se HONOR 70 Pro verrà svelato con questo singolare design: voi cosa ne pensate?