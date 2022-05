Honor 70 è qui ma Honor 50 crolla su Amazon: prezzo in discesa

Ci siamo: dopo giorni e giorni di indiscrezioni,l’ex sub brand di Huawei ha svelato la nuova line-up Honor 70; il dispositivo di fascia media entry level del trio presenta il processore Snapdragon 778G+. Poi ci sono altri due modelli, il Pro e il Pro+, che vantano specifiche ancora più alte.

Honor 70: le caratteristiche

La variante standard, come detto, è la più economica del trio e offre aggiornamenti significativi rispetto al modello precedente. Partiamo dallo schermo: si tratta di un’unità curva OLED da 6,67 pollici che presenta una risoluzione FullHD+, è costruita da BOE e ha un foro per la selfiecam in alto sul versante superiore. Supporta i 10 bit e il refresh rate a 120 Hz. Cornici sottili e mento contenuto. posteriormente ci sono due cerchi che comprendono le tre fotocamere e il flash LED. Il fingerprint è sotto lo schermo.

Come detto, ci sono tre ottiche: principale Sony IMX800 da 54 Mpx, ultra wide da 50 Mega e snapper da 2 Mpx. Anteriormente, la selfiecam è da 32 Mega. Il processore di bordo è lo Snapdragon 778G+, coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Ha una batteria da 4800 mAh con fast charge da 66W. Troviamo USB C, WiFi, Bluetooth 5.2 e NFC.

Viene venduto in quattro colorazioni: Bright Black, Streamer Crystal, Mo Yuqing e Iceland Fantasy. I prezzi partono da 2.699 e salgono fino a 3399 Yuan.

Unitamente a ciò, abbiamo in super sconto Honor 50; il midrange di vecchia generazione ma che è ancora oggi una delle soluzioni più interessanti sul mercato. Lo si porta a casa a soli 280,00€ nella variante Emerald Green con banchi RAM da 6 GB e memoria interna da 128 GB. Ha il 5G e uno schermo OLED da 6,7 pollici. La batteria è da 4300 mAh e il sensore principale invece, è l’ISOCELL da 108 Megapixel, mentre il SoC è lo Snapdragon 778G di Qualcomm. Non di meno, ha i servizi di Google.

È un’offerta molto interessante; fateci un pensierino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.