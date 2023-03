Honor 70 Lite 5G UFFICIALE: sfida la fascia media del mercato

In queste ore l’ex sub brand di Huawei ha appena annunciato un nuovo mediogamma molto frizzante; si chiama Honor 70 Lite 5G e aggredisce la fascia media del mercato con caratteristiche intriganti e un prezzo concorrenziale. Presenta uno schermo a 90 Hz, un processore Snapdragon 480 Plus e molto altro ancora.

La compagnia asiatica ha appena annunciato un nuovo terminale low-cost per i mercati internazionali; fa parte della line-up Honor 70 e offre un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. ha una vasta gamma di funzioni, un display LCD ma con un buon refresh rate, delle fotocamere che scattano belle foto e una grande batteria.

Honor 70 Lite 5G: le caratteristiche tecniche

Lo schermo di questo Honor 70 Lite 5G è composto da un pannello LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, refresh rate di 90 Hz e selfiecam da 8 Megapixel. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 480+, coadiuvato da 4 GB di RAM e da storage da 128 GB.

Posteriormente c’è un modulo fotografico quadrato con tre sensori all’interno e un flash LED al seguito. Nello specifico, c’è una main camera da 50 megapixel e due ottiche aggiuntive da 2 Mpx ciascuna. Vi è poi una capiente batteria da 5000 mAh che si ricarica con la fast charge da 22,5W via USB Type-C. C’è Android 12 con skin Magic UI 6.1. Il fingerprint è posto sul frame laterale e c’è anche la possibilità di sbloccare il telefono con il volto (ma in 2D). La connettività è completa: dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono di 163,66 x 75,13 x 8,68 mm.

Honor 70 Lite 5G arriva in tre colorazioni: Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black; si porta a casa solo nella versione 4+128 GB. Il prezzo è di 199 £; per i prezzi europei vi terremo aggiornati.

Se desiderate il modello top della serie, vi segnaliamo che Honor 70 5G costa 459,00€ ma se spunterete un coupon su Amazon prima di pagare, vi costerà solo 399,00€.

