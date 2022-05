Honor 70: il suo design svelato prima del lancio

Sappiamo che nei prossimi giorni Honor svelerà la nuova line-up di midrange premium per il mercato locale asiatico; tuttavia, dovremmo conoscer anche noi presto questi dispositivi. Il debutto internazionale dovrebbe arrivare nei mesi a venire.

Nel corso dell’evento, la compagnia, un tempo ex sub brand di Huawei, mostrerà Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+. Intanto questi prodotti sono già disponibili per i preordini su Honor Mall e oggi sono emersi i primi render 2D dei suddetti device.

Honor 70: tutto quello che c’è da sapere

L’Honor 70 arriverà in quattro eleganti colorazioni: Bright Black, Streamer Crystal (bianco), Mo Yuqing (verde) e Iceland Fantasy (blu). Si nota un pannello perforato con foro al centro e frame curvo; posteriormente vediamo due grossi cerchi che contengono le fotocamere e il flash LED.

Anche il modello Pro avrà un design simile, anche se la sua parte anteriore dovrebbe essere curva su tutti i lati; non mancheranno moduli esagonali per le ottiche al posto di quelli circolari.

Questi tre smartphone avranno, rispettivamente, Snapdragon 7 Gen 1, Dimensity 8100 e Dimensity 9000. Non sappiamo se la società li rilascerà tutti e tre in contemporanea.

Ricordiamo che la variante standard dovrebbe godere di un pannello con tecnologia OLED e risoluzione FullHD+ prodotto da BOE. La frequenza di aggiornamento dello stesso dovrebbe attestarsi attorno ai 120 Hz. Potrebbe godere del chipset Snapdragon 7 Gen 1 con batteria al seguito da 4800 mAh con fast charge da 66W. Non mancherà la fotocamera principale da 108 Mpx, una ultra wide da 8 Mpx e una macro da 2 Mega. Ne sapremo di più nei giorni a venire.

Unitamente a ciò, anche Magic4 Pro giungerà presto da noi; questo è un cameraphone potentissimo e non vediamo l’ora di saggiare le sue potenzialità. Se invece cercate un buon mediogamma oggi, con servizi Google e design accattivante, vi suggeriamo Honor 50 5G a 399,99€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.